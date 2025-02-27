माही विज के लहंगे के कलर पर मर मिटे फैंस, काफी हटके है ब्लाउज डिजाइन

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

टीवी एक्ट्रेस माही विज अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के चलते चर्चा में आ गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में माही विज की खूबसूरती देखते ही बन रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस नई तस्वीरों में टरक्वायज ब्लू कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

माही विज की इन तस्वीरों पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कुछ दिन पहले ही माही विज ने इस आउटफिट में भी अपनी तस्वीरें शेयर की थीं, जो शादियों के सीजन के लिए परफेक्ट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस सूट में तो माही विज कमाल की लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मार्च महीने में ओटीटी पर तहलका मचाएंगे ये फिल्में-सीरीज, आज ही नोट कर लीजिए डेट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.