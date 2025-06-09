शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लैक ब्लेजर में छाईं रुबीना दिलैक, बॉस लेडी लुक पर फिदा हुए फैंन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 08, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में ब्लैक ब्लेजर लुक में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस बार रुबीना ने ब्लैक ब्लेजर के साथ शॉर्ट ड्रेस का किलर कॉम्बिनेशन चुना, जिसे देखकर फैंस ने उन्हें 'बॉस लेडी' कहना शुरू कर दिया.
ब्लेजर में हेवी एंब्रॉयडरी की गई है, जिसने वेस्टर्न और ट्रेडिशनल लुक को मिलाकर एक शानदार और यूनिक स्टाइल बना दिया है.
रुबीना ने इस लुक को सनग्लासेज, झुमकों और लेदर बूट्स से स्टाइल किया है, जो पूरे लुक को क्लासी और ट्रेंडी बना रहे हैं.
लो पोनीटेल और सटल मेकअप में उनका ये लुक एकदम प्रफेशनल और ग्लैमरस लग रहा है.
रुबीना ने कैमरे के सामने कई स्टाइलिश पोज दिए हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को शानदार तरीके से दर्शाते हैं.
फोटोज पोस्ट होते ही फैंस ने लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर दी. सभी उनके इस ग्लैम लुक पर फिदा हो गए हैं.
एक बार फिर रुबीना ने दिखा दिया कि क्यों वो टीवी की स्टाइल आइकन मानी जाती हैं. हर लुक में वो कुछ नया और हटकर ट्राई करती हैं.
