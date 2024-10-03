कितनी पढ़ी लिखी हैं टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस Shweta Tiwari

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

श्वेता तिवारी टीवी की खूबसूरत हसीना हैं, जो अपनी ब्यूटी से लोगों के दिल पर राज करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता खूबसूरती के साथ पढ़ाई लिखाई में भी किसी से कम नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ,

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट इसाबेल्स स्कूल से की है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता ने स्कूल के बाद बी.कॉम में ग्रेजुएशन किया.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बुरहानी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद ही टीवी में कदम रखा.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने साल 1999 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआ की.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी को सीरियल कसौटी जिंदगी की से पॉपुलैरिटी मिली थी.

Source: Bollywoodlife.com

वह रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 की विनर रह चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नुसरत भरूचा ने फिर लगाया ग्लैमर का तड़का

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.