कितनी पढ़ी लिखी हैं टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस Shweta Tiwari
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 03, 2024
श्वेता तिवारी टीवी की खूबसूरत हसीना हैं, जो अपनी ब्यूटी से लोगों के दिल पर राज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता खूबसूरती के साथ पढ़ाई लिखाई में भी किसी से कम नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ,
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट इसाबेल्स स्कूल से की है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता ने स्कूल के बाद बी.कॉम में ग्रेजुएशन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बुरहानी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद ही टीवी में कदम रखा.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने साल 1999 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआ की.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी को सीरियल कसौटी जिंदगी की से पॉपुलैरिटी मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वह रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 की विनर रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नुसरत भरूचा ने फिर लगाया ग्लैमर का तड़का
अगली वेब स्टोरी देखें.