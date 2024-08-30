43 की उम्र में 23 की लगीं श्वेता तिवारी

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

43 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी काफी यंग दिखती हैं।

श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अवतार का दीदार फैंस को करा दिया है।

बीते दिन श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए लुक की तस्वीरें शेयर की हैं।

श्वेता तिवारी का नया लुक देखते ही बन रहा है।

फोटोज में श्वेता तिवारी का फेस काफी ग्लो कर रहा है।

श्वेता तिवारी के इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

एक यूजर ने श्वेता तिवारी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'श्वेता तिवारी बीट ऐज'।

वहीं दूसरे यूजर ने श्वेता तिवारी की पोस्ट पर लिखा 'सो यंग'।

