43 की उम्र में 23 की लगीं श्वेता तिवारी
Bollywoodlife.com
| Aug 30, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
Bollywoodlife.com
43 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी काफी यंग दिखती हैं।
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अवतार का दीदार फैंस को करा दिया है।
Bollywoodlife.com
बीते दिन श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए लुक की तस्वीरें शेयर की हैं।
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी का नया लुक देखते ही बन रहा है।
Bollywoodlife.com
फोटोज में श्वेता तिवारी का फेस काफी ग्लो कर रहा है।
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी के इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं।
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने श्वेता तिवारी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'श्वेता तिवारी बीट ऐज'।
Bollywoodlife.com
वहीं दूसरे यूजर ने श्वेता तिवारी की पोस्ट पर लिखा 'सो यंग'।
Bollywoodlife.com
