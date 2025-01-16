ये टीवी एक्ट्रेस बनी थी घरेलू हिंसा का शिकार, तंग आकर जान देने का किया था फैसला
| Jan 16, 2025
सौम्या सेठ ने टीवी सीरियल 'नव्या' से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी.
सौम्या सेठ एक्टर गोविंदा की भांजी और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की कजिन हैं.
सौम्या सेठ ने साल 2017 में एक्टर अरुण कपूर से शादी की थी.
लेकिन सौम्या सेठ को अपनी शादी में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था.
एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए इस बुरे बर्ताव का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है.
सौम्या सेठ ने बताया कि 'मैं शीशे के सामने खुद को पहचान नहीं पाती थी.'
सौम्या ने कहा, 'मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था. मैं बुरी तरह जख्मी थी उस समय मैं प्रेगनेंट भी थी.'
सौम्या सेठ ने बताया कि वो खुद को शीशे में ऐसी हालत में देखकर अपनी जान लेना चाहती थीं.
सौम्या ने कहा कि 'मैं प्रेगनेंट थी मुझे लगा अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा कभी नहीं जान पाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं.'
सौम्या कहती हैं कि उनके बेटे आयडेन ने उनकी जान बचाई है.
वहीं सौम्या अपनी पहली शादी से तलाक लेकर दूसरी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं.
