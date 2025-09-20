टीवी की 'पार्वती' बनने वाली हैं मां, पति की बाहों में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Shashikant Mishra
| Sep 20, 2025
टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में पार्वती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया मां बनने वाली हैं.
सोनारिका भदौरिया अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं. वह आए दिन अपने बेबी बंप के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.
सोनारिका भदौरिया ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और इस दौरान अपना बेबी जमकर फ्लॉन्ट किया है.
सोनारिका भदौरिया लेटेस्ट फोटोशूट में कुछ तस्वीरों में अकेले तो कुछ में अपने पति विकास पराशर के साथ नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस ने पति की बाहों में काफी प्यारे पोज दिए हैं. इस कपल का प्यारा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
सोनारिका भदौरिया और उनके पति विकास पराशर ने समंदर के किनारे कैमरे के सामने पोज दिए हैं.
बताते चलें कि सोनारिका भदौरिया और विकास पराशर ने साल 2024 में शादी की थी. दोनों जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं.
