16 में शादी 18 में तलाक... आज तक इस हसीना ने नहीं बताया बच्चों के...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 07, 2025
उर्वशी ढोलकिया टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपने कोमोलिका कैरेक्टर की वजह से आज भी चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ने सीरियल्स में नेगेटिव रोल निभाकर लोगों का खूब प्यार हासिल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, एक्ट्रेस कई बार अपनी पर्नसल लाइफ की वजह से भी लोगों का ध्यान खींच चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ने महज 18 साल की उम्रमें तलाक ले लिया था, जिस पर वह कई बार खुलकर बात की चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह महज 16 साल की उम्र में शादी करके बैठ गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ने आगे बताया था कि उन्होंने महज दो साल के अंदर ही अपने पति से तलाक ले लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ने कई बार अपने तलाक पर बात की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी अपने पति के नाम का खुलासा नहीं किया.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने इंटरव्यू में उर्वशी ने बताया कि उनके दोनों बेटों ने कभी भी पिता के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं जताई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के पूर्व पति कभी भी उनके और बच्चों के संपर्क में नहीं आए.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Propose Day 2025: गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बेस्ट हैं ये रिंग डिजाइन, देखते ही खुशी से झूम उठेगी दिलरुबा
अगली वेब स्टोरी देखें.