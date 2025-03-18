सिर्फ 3 महीने में हुआ इन 5 टीवी कपल्स का ब्रेकअप, किसकी लगी नजर?
साल 2025 के शुरुआती महीनों में ही कई टीवी कपल्स का ब्रेकअप हो गया है.
आइए आज हम आपको पांच कपल्स के बारे में बताते हैं, जो अलग हो चुके हैं.
दावा था कि फहमान खान अपनी कोएक्टर अदिति शेट्टी संग शादी करने वाले हैं, लेकिन दोनों अलग हो गए हैं.
जुन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू के ब्रेकअप की खबर आई है. दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसेर को अनफॉलो कर चुके हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी औऱ अंकित गुप्ता का रिश्ता भी टूट गया है, जो फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रहा.
प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा की डेटिंग रुमर्स कई बार आए. अब ब्रेकअप की खबरें भी सामने आ गई है.
अविनाश शर्मा और भाविका शर्मा का ब्रेकअप भी हो चुका है.
दावा है कि भाविका को ईशा सिंह से काफी दिक्कतें थीं जिस वजह से ये ब्रेकअप हुआ.
