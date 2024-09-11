ये हैं टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे कपल्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की नेटवर्थ मिलाकर लगभग 152 करोड़ रुपए है।

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की नेटवर्थ 182 करोड़ के आस पास है।

दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक धईया की गिनती भी टीवी इंडस्ट्री के अमीर कपल्स में होती है।

जैस्मिन भसीन और अली गोनी की नेटवर्थ तकरीबन 66 करोड़ रूपए है।

रवि दुबे और सरगुन मेहता की नेटवर्थ 166 करोड़ रूपए है।

अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी की नेटवर्थ लगभग 100 करोड़ है।

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी की नेटवर्थ 50 करोड़ से भी ज्यादा है।

राहुल वैद्य और दिशा परमार की नेटवर्थ तकरीबन 10 करोड़ रुपए है।

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की नेटवर्थ 48 करोड़ रुपए है।

