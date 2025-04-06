सारे के-ड्रामा लवर्स का सपना जी रही है टीवी की ये 'नागिन'

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

टीवी नागिन करिश्मा तन्ना इस समय साउथ कोरिया में हैं. ऐसे में करिश्मा तन्ना लगातार अपनी वेकेशन फोटोज फैंस के साथ शेयर कर रही हैं.

Source: Instagram

साउथ कोरिया में करिश्मा तन्ना हर व काम कर रही हैं जो कि एक के-ड्रामा लवर की ख्वाहिश होती है.

Source: Instagram

सबसे पहले करिश्मा तन्ना ने कोरिया पहुंचते ही चैरी ब्लॉसम्स के साथ फोटो क्लिक करवाए.

Source: Instagram

चैरी ब्लॉसम देखने के बाद करिश्मा तन्ना फटाफट पार्लर चली गईं. यहां पर करिश्मा तन्ना ने अपने बाल कटवाए.

Source: Instagram

अपना लुक चमकाते ही करिश्मा तन्ना को खाने की याद आ गई. पहले करिश्मा तन्ना ने पास्ता खाया.

Source: Instagram

पास्ता खाने के बाद करिश्मा तन्ना ने केक का भी मजा लिया. कुल मिलाकर देखें तो करिश्मा तन्ना ने अपनी डाइट बर्बाद कर ली.

Source: Instagram

पेटपूजा होने के बाद करिश्मा तन्ना ने जमकर शॉपिंग की. अपने फैंस को करिश्मा तन्ना ने बताया कि उनको किस स्टोर पर बेहतर कलेक्शन मिलेगा.

Source: Instagram

जिसके बाद करिश्मा तन्ना ने बिन देर किए अपने पति के साथ मिलकर फूल खरीदे. ये तस्वीर इस बात का सबूत है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: OTT Releases: अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मनोरंजन का डोज देंगी ये सीरीज-मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.