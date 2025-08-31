टीवी की 'नागिन' ने मनाया गणेश उत्सव, अर्जुन बिजलानी संग 'बप्पा' के दरबार में टेका माथा
Masummba Chaurasia
| Aug 31, 2025
टीवी की मशहूर 'नागिन' मौनी रॉय गणेश उत्सव में ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं.
एक्ट्रेस ने नेवी ब्लू और ऑरेंज कॉम्बिनेशन वाले एथनिक आउटफिट में बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाई.
मौनी ने अपने लुक को हैवी झुमकों और ओपन हेयर स्टाइल से पूरा किया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगीं.
तस्वीरों में मौनी रॉय भगवान गणेश की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करती और मुस्कुराती नजर आईं.
इस मौके पर उनके साथ टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी भी मौजूद रहे. दोनों ने मिलकर बप्पा का आशीर्वाद लिया.
अर्जुन बिजलानी व्हाइट कुर्ता-पायजामा में दिखाई दिए और मौनी संग जमकर पोज दिए.
फैंस को मौनी और अर्जुन की ये दोस्ती और ट्रेडिशनल लुक काफी पसंद आ रहा है.
सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
