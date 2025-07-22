एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड हैं ये TV सीरियल्स, तीसरा वाला TRP में हर हफ्ते मार जाता है बाजी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2025

Bas Itna Sa Khawab

इस शो की कहानी में अवनी के पति शेखर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है.

Parineetii

इस शो की कहानी में एक ही आदमी से दो लड़कियां ब्याह रचाती हैं.

Anupama

आए दिन इस सीरियल की TRP हर किसी को चौंका देती है. रूपाली गांगुली स्टारर इस सीरियल की शुरुआत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुई थी.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

स्टार प्लस पर आने वाले इस सीरियल में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी दिखाई गई.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

यह बहुत पुराना सीरियल है, जो आज भी टीवी पर छाया हुआ है. इस में दिनों शिवानी माधव, और विद्या का लव ट्राएंगल दिखाया जाता है.

Bhabhi Ji Ghar Par Hai

इस टीवी सीरियल के मुख्य किरदार विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी एक दूजे की बीवियों पर लट्टू हैं.

