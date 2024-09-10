टीवी एक्ट्रेसेस के बिजनेस टाइकून पतियों की नेटवर्थ
Ankita Kumari
| Sep 10, 2024
टीवी की ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिन्होंने बिजनेसमैन से शादी रचाई है।
अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन की नेटवर्थ 130 करोड़ रूपए है।
रूपाली गांगुली के पति अश्विन के वर्मा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं।
मौनी रॉय के पति सूरज नांबियार का नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रूपए है।
करिश्मा तन्ना के पति वरुण बंगेरा की कुल संपत्ति एक मिलियन डॉलर है।
अनीता हसनंदानी के पति रोहित रेड्डी का नेटवर्थ तकरीबन 50 करोड़ रूपए है।
नेहा मर्दा के पति आयुष्मान अग्रवाल भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
दृष्टि धामी के पति नीरज खेमका की भी अच्छी खासी नेटवर्थ है।
सुरभि चंदना के पति करण आर शर्मा की नेटवर्थ काफी हाई है।
