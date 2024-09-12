TRP: वनराज के जाते ही बढ़ी अनुपमा की रेटिंग

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

शो 'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में 2.6 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है।

Source: Bollywoodlife.com

2.2 रेटिंग के साथ 'झनक' दूसरे नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

इस हफ्ते 'गुम है किसी के प्यार में ' को 2.2 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 2.1 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' को 2.1 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

2 रेटिंग के साथ शो 'उड़ने की आशा' छठे नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 2 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

1.6 रेटिंग के साथ शिव शक्ति 8 वें नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

'खतरों के खिलाड़ी सीजन 14' 1.6 रेटिंग के साथ 9 वें नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

आखरी नंबर पर मंगल लक्ष्मी को 1.5 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जानें कब और कहां दस्तक देगा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.