TRP: वनराज के जाते ही बढ़ी अनुपमा की रेटिंग
Ankita Kumari
| Sep 12, 2024
शो 'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में 2.6 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है।
2.2 रेटिंग के साथ 'झनक' दूसरे नंबर पर है।
इस हफ्ते 'गुम है किसी के प्यार में ' को 2.2 रेटिंग मिली है।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 2.1 रेटिंग मिली है।
स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' को 2.1 रेटिंग मिली है।
2 रेटिंग के साथ शो 'उड़ने की आशा' छठे नंबर पर है।
इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 2 रेटिंग मिली है।
1.6 रेटिंग के साथ शिव शक्ति 8 वें नंबर पर है।
'खतरों के खिलाड़ी सीजन 14' 1.6 रेटिंग के साथ 9 वें नंबर पर है।
आखरी नंबर पर मंगल लक्ष्मी को 1.5 रेटिंग मिली है।
