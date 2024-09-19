टीआरपी में अनुपमा को छोड़ पश्त हुए ये 2 हिट शो
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
शो 'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में 2.5 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है।
2.3 रेटिंग के साथ 'झनक' दूसरे नंबर पर है।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 2.2 रेटिंग मिली है।
स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' को 2.1 रेटिंग मिली है।
इस हफ्ते 'गुम है किसी के प्यार में ' को 2 रेटिंग मिली है।
टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' छठे नंबर पर है।
इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 1.7 रेटिंग मिली है।
1.7 रेटिंग के साथ 'परिणीति' 8 वें नंबर पर है।
9वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी को 1.7 रेटिंग मिली है।
आखरी नंबर पर 'शिव शक्ति' को 1.7 रेटिंग मिली है।
