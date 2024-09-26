TRP Week 38: 'अनुपमा' ने बरकरार रखी अपनी बादशाहत, जानें बाकी शोज का हाल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
Sep 26, 2024
शो 'अनुपमा' ने अपने नंबर वन के ताज को बरकरार रखा है।
टीवी सीरियल 'झनक' दूसरे नंबर पर है।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को ने तीसरे नंबर पर जगह बनाई है।
इस हफ्ते 'गुम है किसी के प्यार में ' चौथे स्थान पर है।
टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने इस हफ्ते पांचवे नंबर पर हासिल की है।
स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' को छठे स्थान पर है।
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 7वां पोजीशन मिला है ।
सीरियल 'मंगल लक्ष्मी' ने आंठवें नंबर पर जगह बनाई है ।
9वें नंबर पर टीवी सीरियल 'परिणीति' है ।
आखरी नंबर पर 'खतरों के खिलाड़ी 14' ने जगह बनाई है।
