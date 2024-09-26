TRP Week 38: 'अनुपमा' ने बरकरार रखी अपनी बादशाहत, जानें बाकी शोज का हाल

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

शो 'अनुपमा' ने अपने नंबर वन के ताज को बरकरार रखा है।

Source: Bollywoodlife.com

टीवी सीरियल 'झनक' दूसरे नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को ने तीसरे नंबर पर जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

इस हफ्ते 'गुम है किसी के प्यार में ' चौथे स्थान पर है।

Source: Bollywoodlife.com

टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने इस हफ्ते पांचवे नंबर पर हासिल की है।

Source: Bollywoodlife.com

स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' को छठे स्थान पर है।

Source: Bollywoodlife.com

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 7वां पोजीशन मिला है ।

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल 'मंगल लक्ष्मी' ने आंठवें नंबर पर जगह बनाई है ।

Source: Bollywoodlife.com

9वें नंबर पर टीवी सीरियल 'परिणीति' है ।

Source: Bollywoodlife.com

आखरी नंबर पर 'खतरों के खिलाड़ी 14' ने जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: टीवी की होने वाली नई नागिन ने बिखेरा अपना जलवा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.