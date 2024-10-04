TRP Week 39: लीप से पहले अनुपमा ने TRP में मचाया तहलका

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2024

स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' ने अपने नंबर 1 के ताज को बरकरार रखा है.

Source: Bollywoodlife.com

टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' दूसरे नंबर पर है.

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल 'झनक' ने तीसरे नंबर पर जगह बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस हफ्ते 'उड़ने की आशा' चौथे स्थान पर है.

Source: Bollywoodlife.com

टीवी शो 'गुम है किसी के प्यार में' ने इस हफ्ते पांचवां स्थान हासिल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' छठे स्थान पर है.

Source: Bollywoodlife.com

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 7वां पोजीशन मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

'खतरों के खिलाड़ी 14' ने आंठवें नंबर पर जगह बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

9वें नंबर पर टीवी सीरियल सीरियल 'मंगल लक्ष्मी' है.

Source: Bollywoodlife.com

आखरी नंबर पर सीरियल 'परिणीति' ने जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रुबीना दिलैक ने पहली बार दिखाया बेटियों का चेहरा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.