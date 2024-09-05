टीवी शोज के बदतमीज बेटों के आगे फेल है 'कोमोलिका' की तिकड़मबाजी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 05, 2024
'अनुपमा' में वनराज का बेटा तोशु उर्फ आशीष मेहरोत्रा बहुत ही बदतमीज बेटा था।
'भाग्य लक्ष्मी' के ऋषि ओबेरॉय उर्फ रोहित सुचांती भी नालायक है।
'कुमकुम भाग्य' के शौर्य लूथरा अपने पिता से बात तक नहीं करता है।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के शुभम गोयनका भी अपने माता-पिता से ठीक से बात नहीं करता था।
'अनुपमा' फेम रूपाली की देवरानी का बेटा रोमिल भी इस लिस्ट में शामिल है।
'भाग्य लक्ष्मी' के अदित सक्सेना का हाल भी कुछ ऐसा ही था।
'अनुपमा' में तोशु का किरदार निभाने वाले गौरव शर्मा ने भी नालायक बेटे का रोल निभाया है।
'कसौटी जिंदगी की' के संजीव बजाज काफी बदतमीज बेटे थे।
'गुम है किसी के प्यार में' फेम विनायक का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
