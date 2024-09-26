इन फिल्मों से इंस्पायर हो कर बनाए गए हैं ये 4 टीवी शोज

Ankita Kumari | Sep 26, 2024

फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' को फैंस ने खूब पसंद किया था।

इस फिल्म की स्टोरी लाइन से सीरियल 'दो हंसों का जोड़ा' बनाया गया था।

फिल्म 'विवाह' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

इस फिल्म के कॉन्सेप्ट से शो 'सपना बाबुल का बिदाई' बनी थी।

'दम लगा के हईसा' फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था।

सीरियल 'बढ़ो बहू' इसी फिल्म से इंस्पायर है।

श्रीदेवी की फिल्म 'नागिन' ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है।

फिल्म 'नागिन' के नाम से ही टीवी सीरियल 'नागिन' बनाया गया है।

टीवी शो 'नागिन' के अभी तक 6 पार्ट्स आए हैं।

