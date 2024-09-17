है हिम्मत तो रात को देख कर दिखाएं ये हॉरर टीवी शोज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2024

ओटीटी पर आपने हॉरर की कई फिल्में देखी होगी।

आज हम आपको इस रिपोर्ट में हॉरर सीरियल के नाम बताते हैं।

जी 5 पर आप शो 'फियर फाइल्स' को देख सकते हैं।

शो 'आहट' ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर अवेलेबल है।

'शशश्श फिर कोई है' शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।

जियो सिनेमा पर आप सीरियल 'कौन है' एंजॉय कर सकते हैं।

सीरियल 'लाल इश्क' अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

सीरियल 'नजर' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।

हॉटस्टार पर आप 'कयामत की रात' को देख सकते हैं।

