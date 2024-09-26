इन 7 बेवकूफियों के चलते औंधे मुंह गिरी 'गुम है किसी के प्यार में' की TRP
इस हफ्ते सीरियल गुम है किसी क प्यार में की रेटिंग फिर से गिर गई है।
चलिए जानते हैं कि गुम है किसी के प्यार में को लोगों का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है।
सवि और रजत की कहानी बोर हो गई है।
कहानी में सवि और रजत की लव स्टोरी शुरू ही नहीं हो रही है।
शो में विलेन भी कुछ नहीं कर रहे हैं।
पूरे एपिसोड में सवि और रजत झगड़ते रहते हैं।
शादी न मानने के बाद भी रजत सवि पर शक कर रहा है।
कहानी का लव ट्राइएंगल फैंस को समझ नहीं आ रहा है।
