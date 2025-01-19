400 सीढ़ियां चढ़कर महादेव के दर्शन करने पहुंचीं उर्फी जावेद, लोग बोले- 'अब तो गालियां....'
Pratibha Gaur
| Jan 19, 2025
एक्ट्रेस उर्फी जावेद हाल ही में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कामबेश्वर मंदिर पहुंचीं.
इस दौरान वह ब्लू कलर का कुर्ता पहनें नजर आईं.
उर्फी ने अपने फोटोज पोस्ट कर बताया कि उन्होंने 400 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव के दर्शन किए.
इस तस्वीर में उर्फी जावेद मंदिर के घंटे को बजाती दिख रही हैं.
उर्फी जावेद के इन फोटोज पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
एक ट्रोल ने उर्फी के इन फोटोज पर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'अब आपको ढ़ेरों गालियां पड़ेंगी.'
तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'उर्फी जावेद मुस्लिम तो नहीं है पर वो हिंदू है. '
बता दें कि उर्फी जावेद की लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग है.
उर्फी जावेद को सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी' से पहचान मिली थी.
