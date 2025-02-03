इन कंट्रोवर्शियल बयानों से सुर्खियों में आईं Urfi Javed, Ashneer Grover को भी लगाई लताड़
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2025
उर्फी जावेद अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने अश्नीर ग्रोवर पर तंज कसा है.
दरअसल अश्नीर ने एक शो के दौरान कहा कि जब मुझे जानते नहीं ते तो बिग बॉस पर बुलाया ही क्यों? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब सलमान ने अपना कंप्टीशन खड़ा कर लिया है.
बता दें कि बिग बॉस के दौरान सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर को सरेआम लताड़ लगाई थी.
जिस पर अश्नीर बुरी तरह से भड़क गए थे. वहीं अब अश्नीर के बयान पर उर्फी जावेद ने रिएक्ट किया है.
दरअसल उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'बस अब ये सब सलमान के सामने बोल के दिखा.'
इसके अलावा उर्फी ने अश्नीर पर तंज कसते हुए लिखा, 'ये आदमी सलमान का कंप्टीशन है.'
बता दें कि इससे पहले उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 3 साल से सेक्स नहीं किया है.
उन्होंने कहा था, 'जब तक उर्फी जावेद के पास नहीं होगा प्राइवेट जेट तब तक उर्फी किसी से नहीं होगी वेट.'
उर्फी के इस बयान से खूब हंगामा मचा था.
