दिवाली से पहले होगा इन 7 टीवी शोज में बड़ा धमाका, कहानी में आएंगे ट्विस्ट

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 15, 2024

चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके टॉप शोज में क्या बवाल होने वाला है.

सीरियल अनुपमा में आध्या की लव स्टोरी शुरू होने वाली है.

मेघा बरसे में मेघा अर्जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली है.

सुमन इंदौरी की मुंह दिखाई की रस्म में खूब बवाल होने वाला है.

सीरियल दुर्गा में दुर्गा की शादी राजेश से हो जाएगी.

गुम है किसी के प्यार में की कहानी में सवि और सई एक होने वाले हैं.

सूर्य को खाना खिलाने के लिए प्रीता हिटलर बनने वाली है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अपने परिवार की मालकिन बन जाएगी.

