दिवाली से पहले होगा इन 7 टीवी शोज में बड़ा धमाका, कहानी में आएंगे ट्विस्ट
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके टॉप शोज में क्या बवाल होने वाला है.
Source:
Instagram
सीरियल अनुपमा में आध्या की लव स्टोरी शुरू होने वाली है.
Source:
Instagram
मेघा बरसे में मेघा अर्जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली है.
Source:
Instagram
सुमन इंदौरी की मुंह दिखाई की रस्म में खूब बवाल होने वाला है.
Source:
Instagram
सीरियल दुर्गा में दुर्गा की शादी राजेश से हो जाएगी.
Source:
Instagram
गुम है किसी के प्यार में की कहानी में सवि और सई एक होने वाले हैं.
Source:
Instagram
सूर्य को खाना खिलाने के लिए प्रीता हिटलर बनने वाली है.
Source:
Instagram
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अपने परिवार की मालकिन बन जाएगी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: दिवाली में पार्टनर को करना है इंप्रेस, तो कॉपी करें ये आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.