टीवी के इन 7 शोज में लगेगा ट्विस्ट और टर्न्स का जबरदस्त तड़का

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

सीरियल दुर्गा मे दुर्गा और अनुराग शादी करने वाले हैं.

चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके टॉप शोज में क्या बवाल होने वाला है.

गुम है किसी क प्यार में की कहानी में एक नई एंट्री करवाई जाएगी.

मेघा बरसे में मेघा अपने नकली पति के परिवार से भिड़ने वाली है.

सीरियल उड़ने की आशा में एक बार फिर आकाश की एंट्री होने वाली है.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में तीन महीने का लीप आने वाला है.

झनक की कहानी में अनिरुद्ध को हार्टअटैक आने वाला है.

लीप के बाद अनुपमा आध्या और अंश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी.

