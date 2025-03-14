जब उर्फी जावेद ने बिना कपड़ों के 'जुगाड़' से छिपाया बदन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

उर्फी जावेद ने टॉपलेस होकर अपने बालों से बदन को छिपा लिया.

उर्फी जावेद ने चांदी के वर्क लगाकर शरीर को कवर किया था.

उर्फी जावेद ने कांच पर कलर लगाकर अपनी बॉडी को कवर किया था.

उर्फी जावेद ने फूल की पंखुड़ियों से अपनी टॉपलेस बॉडी को ढका था.

उर्फी जावेद ने जुगाड़ से अपनी न्यूड बॉडी को कवर किया था.

उर्फी जावेद का शरीर ढकने का ये जुगाड़ लोगों को हैरान कर गया.

उर्फी जावेद ने दूसरे लड़की के पैरों से अपने टॉपलेस बॉडी को ढका था.

