उर्फी जावेद की इन इलेक्ट्रिक आउटफिट को देखकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 19, 2025
मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने आउटफिट को लेकर खूब प्रयोग करती हैं.
उर्फी जावेद अक्सर यूनिक ड्रेस पहनकर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं.
उर्फी जावेद ने कई बार अपनी ड्रेस में इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाई और लोगों का ध्यान खींचा.
उर्फी जावेद की इलेक्ट्रिक आउटफिट मूव करती नजर आती हैं. उनके फोटोज और वीडियोज वायरल होते हैं.
उर्फी जावेद की इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते हैं.
उर्फी जावेद की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो जाती है.
उर्फी जावेद को अपनी यूनिक आउटफिट के लिए कई बार निशाना भी बनाया जाता है.
