गंभीर बीमारी के चपेट में हैं ये एक्ट्रेस, अपने स्टाइल के लिए हो चुकी हैं ट्रोल
Ankita Kumari
| Nov 14, 2024
सोशल मीडिया संसेशन उर्फी जावेद को कौन नहीं जानता होगा.
उर्फी जावेद अपने अतरंगी ऑउटफिट्स के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं.
कई बार उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोल भी हो चुकी हैं.
क्या आपको पता है की एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं?
एक्ट्रेस उर्फी जावेद लैरींगाइटिस बीमारी की शिकार हो चुकी हैं.
लैरींगाइटिस एक गले की बीमारी है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ जाती हैं और बोलने में परेशानी होती हैं.
इस बीमारी से आवाज फटने लगता है और साथ ही गले में दर्द भी रहता है.
दरअसल, उर्फी जब दुबई ट्रिप पर गई थीं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.
इसके बाद उर्फी ने खुद अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह अपने फैंस को अपनी बीमारी के बारे में बता रही थीं.
