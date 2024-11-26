Urfi Javed ने कभी मोबाइल तो कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बना दी आउटफिट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 25, 2024

उर्फी जावेद अक्सर नई तरह के ड्रेस पहनकर आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ड्रेस बना लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने अपने बदन को मोबाइल फोन से कवर किया.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल टॉप बनाने में किया.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने टेलीफोन कार्ड से अपनी आउटफिट तैयार कर ली.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने रिस्ट वॉच का इस्तेमाल अपने स्कर्ट को बनाने में किया.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने टॉपलेस होकर की-बोर्ड से अपनी बॉडी छिपाई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Psychological Thrillers: दिमाग की घंटी बजा देंगी ये साइको-थ्रिलर मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.