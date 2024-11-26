Urfi Javed ने कभी मोबाइल तो कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बना दी आउटफिट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
उर्फी जावेद अक्सर नई तरह के ड्रेस पहनकर आती हैं.
उर्फी जावेद मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ड्रेस बना लेती हैं.
उर्फी जावेद ने अपने बदन को मोबाइल फोन से कवर किया.
उर्फी जावेद ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल टॉप बनाने में किया.
उर्फी जावेद ने टेलीफोन कार्ड से अपनी आउटफिट तैयार कर ली.
उर्फी जावेद ने रिस्ट वॉच का इस्तेमाल अपने स्कर्ट को बनाने में किया.
उर्फी जावेद ने टॉपलेस होकर की-बोर्ड से अपनी बॉडी छिपाई.
