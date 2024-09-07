उर्फी जावेद की इन आउटफिट को देख हैरान नहीं हिल गए थे लोग!
Shashikant Mishra
| Sep 07, 2024
उर्फी जावेद ने अपना शरीर अपनी कुछ फोटोज से ढक लिया था।
उर्फी जावेद ने अपने टॉप को बबलगम से तैयार कर लिया।
उर्फी जावेद ने शरीर को छिपाने के लिए रस्सी का सहारा लिया।
उर्फी जावेद ऐसी आउटफिट में नजर आईं जैसे वो मुट्ठी में बंद हों।
उर्फी जावेद के कोट-पैंट पर ग्रीन ग्रास लगी नजर आई।
उर्फी जावेद का ये यूनिक आउटफिट चर्चा का विषय बना रहा।
उर्फी जावेद की ये ड्रेस देखकर उनकी क्रिएटिविटी पर खूब चर्चा हुई।
