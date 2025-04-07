उर्फी जावेद की इन आउटफिट को देखकर चकरा जाएगा माथा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 07, 2025
मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद यूनिक आउटफिट के लिए सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
उर्फी जावेद नए-नए तरह के ड्रेस पहनकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
उर्फी जावेद कई बार ऐसी ड्रेस पहन लेती हैं, जिन्हें देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे.
उर्फी जावेद की इन तस्वीरों पर लोग कमेंट करते हैं. लोग उनकी क्रिएटिविटी के कायल रहते हैं.
उर्फी जावेद ने अपनी फोटोज से अपनी ड्रेस बना ली. इस पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की.
उर्फी जावेद की यूनिक आउटफिट की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
उर्फी जावेद अपनी एक्टिंग और शोज से ज्यादा अतरंगी ड्रेस को लेकर चर्चा में रहती हैं.
