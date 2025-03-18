45 साल की उम्र में दूसरी बार दुल्हन बनेगी TV के ये विलेन? 18 की उम्र में पति से ले लिया था तलाक
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
बॉलीवुड और टीवी जगत में कई स्टार्स हैं जो बुढ़ापे में आकर शादी के बंधन में बंधे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ढोलकिया 45 साल की हैं और आज तक अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी कई बार बता चुकी हैं कि वह महज 16 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
17 साल की उम्र में वह मां बनीं और 18 में वह अपने पति से अलग हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब उर्वशी के दोनों बेटे अपनी मां की शादी करवाना चाहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके बेटे चाहते हैं कि वह लाइफ में आगे बढ़े.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी से पूछा गया था कि क्या वह इस उम्र में फिर से शादी का सोचती हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
तब एक्टर ने अपना जवाब तो नहीं में दिया था, लेकिन बताया था कि उनके घर में उनकी शादी की बात होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि उर्वशी का नाम आज तक किसी एक्टर संग नहीं जुड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अपने रिस्क पर देखें ये तमिल की ये डरावनी हॉरर फिल्में, दिखेगा डर का असली मंजर
अगली वेब स्टोरी देखें.