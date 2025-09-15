'उतरन' की संस्कारी बहू का बोल्ड बिकिनी अवतार, फैंस बोले- 'दिल चुरा...'
टीवी की संस्कारी बहू श्रीजिता डे इन दिनों यूरोप वेकेशन पर हैं, और अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने वाइट कलर की बिकिनी में अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं.
तस्वीरों में श्रीजिता ने अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट की और फैंस उनका ये लुक देख दीवाने हो रहे हैं.
एक्ट्रेस ने अपने बिकिनी लुक को सनग्लास और शेल इयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया है.
उनका ग्लौसी मेकअप उनके ओवरऑल लुक में चार चांद लगा रहा है.
फोटोज में श्रीजिता को स्पेन के बीच साइड पर पोज देते हुए देखा जा सकता है.
फैंस उनकी तस्वीरों पर ढेरों कमेंट्स और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं, कई तो उन्हें 'हुस्न की मल्लिका' कह रहे हैं.
