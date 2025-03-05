टीना दत्ता के फोटोशूट को देख टोलर्स ने उड़ाई खिल्ली, कहा, 'कुछ भी'
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
नए फोटोशूट में टीना दत्ता काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उतरन फेम एक्ट्रेस टीना दत्ता ने टरक्वाइज ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटोशूट में टीना दत्ता को देखने के बाद ट्रोलर्स उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने टीना दत्ता की पोस्ट पर लिखा है, 'आपका स्टाइल समझ से परे है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि टीना दत्ता की इन तस्वीरों पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इफ्तार पार्टी में पहनें युमना जैदी के डिजाइनर सूट, दिखेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत
अगली वेब स्टोरी देखें.