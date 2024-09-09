दर्दनाक थी विकास सेठी की मौत, घरवालों से हुई ये गलती!
Shivani Duksh
| Sep 09, 2024
हाल ही में विकास सेठी की पत्नी ने उनकी मौत को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलाया किया है।
विकास सेठी की पत्नी जाहन्वी ने बताया है वो नासिक में एक फैमिली फंशन में गए थे।
फंशन के दौरान विकास सेठी को उल्टी और दस्त लगे थे।
बीमार होन के बाद भी विकास सेठी ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया।
विकास सेठी के मना करने पर डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया गया।
सुबह 6 बजे पता चला कि विकास सेठी की जान जा चुकी है।
डॉक्टर्स ने बताया कि उनको सोते समय कार्डियक अरेस्ट आया था।
विकास सेठी की मौत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है।
विकास सेठी के फैंस को तो अब भी इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है।
