दूसरी बार भी प्यार में धोखा खा बैठे विवियन डीसेना, ऐसे हुई थी प्यार की शुरुआत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको टीवी एक्टर विवियन डीसेना की लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं।

वाहबीज दोराबजी से तलाक होने के बाद विवियन डीसेना पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे।

विवियन डीसेना की मुलाकात उस दौरान मिस्र की एक जर्नालिस्ट से हुई।

पहली मुलाकात के दौरान ही विवियन डीसेना की उस विदेशी बाला से दोस्ती हो गई।

विवियन डीसेना और नौरान अली की दोस्ती प्यार में कब बदल गई किसी को पता न चला।

विवियन डीसेना ने बिना किसी को बताए शादी भी कर ली।

शादी के कुछ समय बाद विवियन डीसेना एक बेटी के पिता बन गए।

अब खबर आ रही है कि विवियन डीसेना और उनकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।

नौरान ने एक पोस्ट शेयर करके लड़कियों को शादी न करने की सलाह दी है।

