सालाना करोड़ों कमाते हैं बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स, जानें नेटवर्थ

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

श‍िल्‍पा श‍िरोडकर की लगभग 237 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है.

करण वीर मेहरा की कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपये है.

विवियन डीसेना की नेट वर्थ करीब 20 करोड़ रुपये है.

शहजादा धामी की कुल संपत्ति लगभग 5-6 करोड़ रुपये है.

हेमा शर्मा की नेटवर्थ तकरीबन 1 करोड़ रुपये है.

अरुणाचल की एक्ट्रेस चुम दरांग की नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ है.

चाहत पांडे की नेटवर्थ 7 करोड़ के आपपास बताई जा रही है.

रजत दलाल की नेटवर्थ 3 मिलियन डॉलर है.

अनुपमा फेम मुस्कान बामने की कुल संपत्ति 15 से 20 करोड़ रुपये है.

नायरा बनर्जी की नेट वर्थ 8 करोड़ रुपये है.

अविनाश मिश्रा की कुल संपत्ति लगभग 3 मिलियन डॉलर के आसपास है.

ईशा सिंह की कुल संपत्ति लगभग 3-4 करोड़ रुपये आंकी गई है.

