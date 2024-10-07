सालाना करोड़ों कमाते हैं बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स, जानें नेटवर्थ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2024
शिल्पा शिरोडकर की लगभग 237 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
करण वीर मेहरा की कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
विवियन डीसेना की नेट वर्थ करीब 20 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
शहजादा धामी की कुल संपत्ति लगभग 5-6 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा की नेटवर्थ तकरीबन 1 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
अरुणाचल की एक्ट्रेस चुम दरांग की नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ है.
Source:
Bollywoodlife.com
चाहत पांडे की नेटवर्थ 7 करोड़ के आपपास बताई जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
रजत दलाल की नेटवर्थ 3 मिलियन डॉलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुपमा फेम मुस्कान बामने की कुल संपत्ति 15 से 20 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
नायरा बनर्जी की नेट वर्थ 8 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
अविनाश मिश्रा की कुल संपत्ति लगभग 3 मिलियन डॉलर के आसपास है.
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा सिंह की कुल संपत्ति लगभग 3-4 करोड़ रुपये आंकी गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'रात जवान है' से पहले सोनी लिव पर देखें ये 10 धांसू वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.