कब और कहां देखें 'इंडियन आइडल सीजन 15', जानें पूरी डिटेल

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 26, 2024

सिंगिंग रियालिटी शो 'इंडियन आइडल 15' आज यानि 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला है.

इस बार शो में जज की कुर्सी पर सिंगर श्रेया घोषाल, सिंगर विशाल ददलानी और रैपर बादशाह नजर आएंगे.

'इंडियन आइडल सीजन 15' रात 9 बजे से शुरू होगा.

'इंडियन आइडल सीजन 15' को आप सोनी टीवी पर देख सकते हैं.

आप इस टीवी शो को हर शनिवार और रविवार देख पाएंगे.

'इंडियन आइडल 15' शो का लुत्फ सोनी लिव पर उठाया जा सकता है.

इस बार भी आदित्य नारायण 'इंडियन आइडल 15' शो को होस्ट करेंगे.

बता दें, कानपुर के वैभव गुप्ता 'इंडियन आइडल सीजन 14' के विजेता रहे थे.

'इंडियन आइडल 15' के विजेता को ट्रॉफी के साथ-साथ 25 लाख रुपये दिया जाएगा.

