कब और कहां देखें 'इंडियन आइडल सीजन 15', जानें पूरी डिटेल
Source:
Oct 26, 2024
| Oct 26, 2024
सिंगिंग रियालिटी शो 'इंडियन आइडल 15' आज यानि 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार शो में जज की कुर्सी पर सिंगर श्रेया घोषाल, सिंगर विशाल ददलानी और रैपर बादशाह नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियन आइडल सीजन 15' रात 9 बजे से शुरू होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियन आइडल सीजन 15' को आप सोनी टीवी पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप इस टीवी शो को हर शनिवार और रविवार देख पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियन आइडल 15' शो का लुत्फ सोनी लिव पर उठाया जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार भी आदित्य नारायण 'इंडियन आइडल 15' शो को होस्ट करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, कानपुर के वैभव गुप्ता 'इंडियन आइडल सीजन 14' के विजेता रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियन आइडल 15' के विजेता को ट्रॉफी के साथ-साथ 25 लाख रुपये दिया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
