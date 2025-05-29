बिपाशा बसु के पति थी TV की इस 'नागिन' की नजर?
Shivani Duksh
| May 29, 2025
बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर अपनी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं.
खबर है कि 11 साल बाद ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं. बीते दिन से दावा किया जा रहा है कि जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर द ट्रेटर्स में नजर आएंगे.
इसी बीच सोशल मीडिया पर टीवी की एक नागिन का पुराना बयान वायरल हो रहा है. जिसका नाम एक जमाने में करण सिंह ग्रोवर के साथ जोड़ा जा चुका है.
जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि यहां हम बात कर रहे हैं सुरभि ज्योति की... जिनका नाम करण सिंह ग्रोवर के साथ सीरियल कुबूल है के दौरान जुड़ा था.
सुरभि ज्योति ने बाद में अपने और करण सिंह ग्रोवर के रिश्ते को लेकर खुलासा किया था.
सुरभि ज्योति ने दावा किया था कि वो और करण सिंह ग्रोवर केवल अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है.
करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति के अफेयर की खबरों ने उस समय हंगामा मचा दिया जह दोनों ने किसिंग सीन दिए.
कुबूल है 2 में करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति लिप लॉक करते नजर आए थे. लोग आज भी करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति के इन सीन्स को भुला नहीं पाए हैं.
