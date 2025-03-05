जब अपने बॉयफ्रेंड के लिए 'शुगर मम्मी' बनी TV की ये नागिन
Shivani Duksh
Mar 05, 2025
टीवी की एक हसीना ऐसी भी है जिसने अपने बॉयफ्रेंड पर जमकर खर्चा किया है. हालांकि इतना खर्च करके भी ये हसीना अपने रिश्ते को नहीं बचा सकी.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा रश्मि देसाई की जो कि एक जमाने में अरहान खान को डेट कर चुकी हैं.
बिग बॉस के दौरान रश्मि देसाई और अरहान खान को साथ में रहने का मौका मिला था. इस दौरा सलमान खान ने अरहान खान को लेकर कई खुलासे किए थे.
सलमान खान ने नेशनल टीवी पर बताया था कि रश्मि देसाई अरहान खान का सारा खर्चा उठाती थीं.
रश्मि देसाई ने अरहान खान को अपने घर तक में जगह दे रखी थी. इतना ही नहीं रश्मि देसाई अरहान खान की हर जरूरत को पूरा करती थीं.
रश्मि देसाई ने भी ये बात मानी थी कि वो अरहान खान का छोटे से छोटा खर्चा उठा रही हैं.
रश्मि देसाई के इस बयान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था. लोगों ने रश्मि देसाई को शुगर मम्मी बुलाना शुरू कर दिया था.
हालांकि बिग बॉस में ही रश्मि देसाई को अरहान खान की शादी के बारे में पता चला और उनका ब्रेकअप हो गया.
