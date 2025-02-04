'तुमको जूते पड़ेंगे'... जब नेशनल टीवी पर बिगड़े सलमान खान के बोल, इस एक्टर को...
सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो कि अपना गुस्सा जाहिर करने में देर नहीं लगाते हैं. बिग बॉस के घर में तो सलमान खान कई बार बम की तरह फट चुके हैं.
एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि सलमान खान ने एक टीवी एक्टर को जमाने के जामने जलील कर डाला था. इतना ही नहीं सलमान खान ने दावा किया था कि इस एक्टर की पिटाई जूतों से होगी.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर अभिषेक कुमार की जो कि बिग बॉस के घर में ईशा मालवीय के पीछे पड़े थे. शो के दौरान अभिषेक कुमार ने तेरे नाम का सलमान खान बनने की कोशिश की.
अभिषेक कुमार अक्सर साइको की तरह बात करते नजर आते थे. ऐसे में एक दिन सलमान खान ने अभिषेक कुमार की फटकार लगा दी. सलमान खान ने अभिषेक कुमार से ऐसी हरकतें बंद करने के लिए कहा.
सलमान खान ने अभिषेक कुमार से कहा, तुम क्या तेरे नाम देखकर बिग बॉस में आए तो. राधे का किरदार बहुत अच्छा था. फिल्म ने कमाई भी जबरदस्त की थी लेकिन तुम क्यों राधे बन रहे हो.
सलमान खान ने कहा, राधे का किरदार केवल पर्दे पर ही अच्छा लगता है. अगर कोई असल जिंदगी में राधे बनने की कोशिश करेगा तो ये गलत बात होगी. जिंदगी में आगे बढ़ना आना चाहिए. किसी एक चीज को लेकर बैठना ठीक नहीं है.
आगे सलमान खान ने कहा, मैंने हमेशा अपने फैंस से कहा है कि राधे के किरदार को असल जिंदगी में मत उतारो. अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं तो तुमको भी जूते पड़ेंगे.
सलमान खान की बातें सुनकर अभिषेक कुमार काफी झेंप गए थे. अभिषेक कुमार ने सलमान खान से वादा किया था कि वो अब से साइको की तरह बात नहीं करेंगे.
