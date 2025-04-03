तुम्हारी बेटी ने नाक कटवा दी... जब Shweta Tiwari की वजह से हुई परिवार की बदनामी
| Apr 03, 2025
श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से परहेज नहीं करती हैं. कई बार श्वेता तिवारी अपने तलाक के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं.
गलाटा इंडिया से बात करते हुए श्वेता तिवारी ने बताया था कि कैसे लोगों ने तलाक के बाद उनके परिवार को परेशान किया था.
श्वेता तिवारी ने बताया था कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर लव मैरिज की कोई जगह नहीं थी.
परिवार नहीं चाहता था कि श्वेता तिवारी एक जाट फैमिली में जाए. शादी होते ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा.
तलाक के बाद लोग मेरे मां बाप को बोलते थे कि तुम्हारी लड़की परिवार की नाक कटवा रही है. तब लोग नहीं समझते थे कि मैं फाइनंशियली इंडीपेंडेंट हूं.
श्वेता तिवारी ने बताया था कि तलाक के बाद वो खुद भी परेशान रहने लगी थीं. उनको लगता था कि बेटी को पिता का प्यार नहीं मिलेगा.
जल्द ही श्वेता तिवारी को समझ आ गया कि किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता. परिवार खुश तब होगा जब आप अंदर से खुश होंगे.
जिसके बाद श्वेता तिवारी ने अपना पूरा फोकस काम पर लगा दिया. नतीजा ये है कि आज श्वेता तिवारी और उनकी बेटी सोशल मीडिया की दुनिया पर राज कर रही हैं.
