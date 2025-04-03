तुम्हारी बेटी ने नाक कटवा दी... जब Shweta Tiwari की वजह से हुई परिवार की बदनामी

जिसके बाद श्वेता तिवारी ने अपना पूरा फोकस काम पर लगा दिया. नतीजा ये है कि आज श्वेता तिवारी और उनकी बेटी सोशल मीडिया की दुनिया पर राज कर रही हैं. Source: Instagram