'उसने मुझे राक्षस बना दिया...' जब इस शख्स ने खोली श्वेता तिवारी की पोल
Shivani Duksh
| Mar 14, 2025
एक जमाना था जब लोगों ने श्वेता तिवारी को राजा चौधरी ने शादी करने से मना किया था. हालांकि श्वेता तिवारी ने किसी की भी नहीं सुनी.
शादी के 7 साल बाद श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई.
तलाक होने के बाद श्वेता तिवारी पर राजा चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. राजा चौधरी ने दावा किया था कि श्वेता तिवारी लोगों की बात ज्यादा सुनती हैं.
राजा चौधरी ने खुलासा किया कि श्वेता तिवारी सेट पर बहुत से लोगों की बातों में आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ तबाह हुई.
राजा चौधरी ने कहा था कि श्वेता तिवारी 16-18 घंटे काम किया करती थीं. जिसकी वजह से वो उनको समय ही नहीं दे पाती थीं.
श्वेता तिवारी के काम से परेशान होकर राजा चौधरी ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू की थी. जिसके बाद बात तलाक तक पहुंच गई और लोग उनको ही बुरा बताते हैं.
राजै चौधरी ने माना था कि श्वेता तिवारी की वजह से लोग उनको राक्षस समझते हैं. हालांकि वो भी समय के सताए हुए हैं.
राजा चौधरी ने तो उल्टा ये तक आरोप लगाए थे कि तलाक के नाम पर श्वेता तिवारी ने उनको कंगाल कर दिया.
