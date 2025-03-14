'उसने मुझे राक्षस बना दिया...' जब इस शख्स ने खोली श्वेता तिवारी की पोल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

एक जमाना था जब लोगों ने श्वेता तिवारी को राजा चौधरी ने शादी करने से मना किया था. हालांकि श्वेता तिवारी ने किसी की भी नहीं सुनी.

Source: Instagram

शादी के 7 साल बाद श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई.

Source: Instagram

तलाक होने के बाद श्वेता तिवारी पर राजा चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. राजा चौधरी ने दावा किया था कि श्वेता तिवारी लोगों की बात ज्यादा सुनती हैं.

Source: Instagram

राजा चौधरी ने खुलासा किया कि श्वेता तिवारी सेट पर बहुत से लोगों की बातों में आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ तबाह हुई.

Source: Instagram

राजा चौधरी ने कहा था कि श्वेता तिवारी 16-18 घंटे काम किया करती थीं. जिसकी वजह से वो उनको समय ही नहीं दे पाती थीं.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी के काम से परेशान होकर राजा चौधरी ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू की थी. जिसके बाद बात तलाक तक पहुंच गई और लोग उनको ही बुरा बताते हैं.

Source: Instagram

राजै चौधरी ने माना था कि श्वेता तिवारी की वजह से लोग उनको राक्षस समझते हैं. हालांकि वो भी समय के सताए हुए हैं.

Source: Instagram

राजा चौधरी ने तो उल्टा ये तक आरोप लगाए थे कि तलाक के नाम पर श्वेता तिवारी ने उनको कंगाल कर दिया.

Source: Instagram

