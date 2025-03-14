'उसने मुझे राक्षस बना दिया...' जब इस शख्स ने खोली श्वेता तिवारी की पोल

तलाक होने के बाद श्वेता तिवारी पर राजा चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. राजा चौधरी ने दावा किया था कि श्वेता तिवारी लोगों की बात ज्यादा सुनती हैं. Source: Instagram