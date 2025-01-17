आखिर कौन है अमन जायसवाल जिसने एक्सीडेंट में गंवाई अपनी जान, अब वायरल हुई आखिरी...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 17, 2025
सोशल मीडिया पर इस समय ये खबर आग की तरह फैल गई है कि टीवी एक्टर अमन जायसवाल का देहांत हो गया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अमन जायसवाल थे कौन?
Source:
Instagram
अमन जायसवाल ने साल 2023 में अपने लीड एक्टर के करियर की शुरुआत धरतीपुत्र नंदिनी शो से की थी. इस शो में अमन जायसवाल मेन लीड के तौर पर नजर आए थे.
Source:
Instagram
आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन जायसवाल की उम्र केवल 23 साल की थी. कम उम्र होने के बाद भी अमन जायसवाल की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी.
Source:
Instagram
अमन जायसवाल का नाता यूपी के बलिया से था. एक्टर बनने के लिए अमन जायसवाल ने कम उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया था. अमन जायसवाल एक बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहते थे.
Source:
Instagram
अमन जायसवाल सीरियल उडारियां और पुण्यशलोक अहिल्याबाई जैसे शो में भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुके थे. देहांत के बाद अब अमन जायसवाल की आखिरी पोस्ट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.
Source:
Instagram
31 दिसंबर को अमन जायसवाल ने आखिरी बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में अमन जायसवाल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया था कि वो आने वाले साल में नए सपने बुनने वाले हैं.
Source:
Instagram
अमन जायसवाल की लास्ट पोस्ट इस बात का सबूत है कि वो अपने सपनों को लेकर कितने गंभीर थे. इंस्टाग्राम पर कई बार उन्होंने खुद को मोटीवेट करने की कोशिश की है कि वो एक दिन जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे.
Source:
Instagram
हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. कुछ समय पहले ही अमन जयसवाल अपनी बाइक से ऑडिशन देने के लिए निकले थे. रास्ते में अमन जायसवाल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. इस दहादसे में अमन जायसवाल की जान चली गई.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट ने लगाया था सलमान खान पर रेप का आरोप, घसीटा...