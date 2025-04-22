तो इस वजह से गौरव खन्ना ने मारी 'बिग बॉस' को लात, बोले- 'मुझे...'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 22, 2025

एक्टर गौरव खन्ना ने हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' जीता है.

अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे.

हालाकि इन खबरों पर अब तक गौरव खन्ना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गौरव खन्ना से पूछा गया कि वह बार-बार बिग बॉस का ऑफर क्यों ठुकरा देते हैं?

इस पर एक्टर ने पहले तो कहा, 'मुझे ड्रामा से डर लगता है.' हालांकि बाद में गौरव ने यह बात हंसते हुए टाल दी.

और बाद में एक्टर ने कहा कि पैसे कम मिल रहे थे और इस वजह से वह सलमान खान के शो का हिस्सा नहीं बने.

गौरव ने इंटरव्यू में आगे ये भी बताया कि उन्हें यह रियलिटी शो कई बार ऑफर हो चुका है.

गौरव ने कहा, 'टीवी इंडस्ट्री में बिग बॉस ने सभी को ऑफर भेजा है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं यह शो फ्यूचर में करना चाहूंगा या नहीं?'

बता दें कि एक्टर गरव खन्ना स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का रोल निभा चुके हैं.

