तो इस वजह से गौरव खन्ना ने मारी 'बिग बॉस' को लात, बोले- 'मुझे...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2025
एक्टर गौरव खन्ना ने हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' जीता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
हालाकि इन खबरों पर अब तक गौरव खन्ना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गौरव खन्ना से पूछा गया कि वह बार-बार बिग बॉस का ऑफर क्यों ठुकरा देते हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
इस पर एक्टर ने पहले तो कहा, 'मुझे ड्रामा से डर लगता है.' हालांकि बाद में गौरव ने यह बात हंसते हुए टाल दी.
Source:
Bollywoodlife.com
और बाद में एक्टर ने कहा कि पैसे कम मिल रहे थे और इस वजह से वह सलमान खान के शो का हिस्सा नहीं बने.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव ने इंटरव्यू में आगे ये भी बताया कि उन्हें यह रियलिटी शो कई बार ऑफर हो चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव ने कहा, 'टीवी इंडस्ट्री में बिग बॉस ने सभी को ऑफर भेजा है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं यह शो फ्यूचर में करना चाहूंगा या नहीं?'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि एक्टर गरव खन्ना स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का रोल निभा चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 7 साउथ फिल्मों का सस्पेंस देख दिमाग झन्ना जाएगा
अगली वेब स्टोरी देखें.