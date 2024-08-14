'खतरों के खिलाड़ी 14' के बाद 'बिग बॉस 18' में हिस्सा लेंगी कृष्णा श्रॉफ?
| Aug 14, 2024
जैकी श्रॉफ की लाडली कृष्णा श्रॉफ 'खतरों के खिलाड़ी 14' में हिस्सा लीं थी।
शुरआत में कृष्णा श्रॉफ ने 'खतरों के खिलाड़ी 14' में अच्छा परफॉरमेंस किया था।
रोहित शेट्टी के शो के दूसरे हफ्ते से कृष्णा श्रॉफ डरने लगीं थी।
शो के तीसरे हफ्ते में कृष्णा श्रॉफ एलिमिनेट हो गईं हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा श्रॉफ अब बिग बॉस 18 में नजर आ सकती हैं।
'ईटाइम्स' ने कृष्णा श्रॉफ से 'बिग बॉस 18' में हिस्सा लेने को लेकर कुछ सवाल किया था।
कृष्णा श्रॉफ ने कहा कि ''ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं 'बिग बॉस' में बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करूंगी"।
कृष्णा ने ये भी कहा कि "खतरों के खिलाड़ी में अपने सफर को देखते हुए मुझे लगता है कि बाकी अब सबकुछ आसान होगा"।
कृष्णा ने बताया कि "जब बिग बॉस की बात आती है, तो में किसी के भी साथ ढल सकती हूं"।
