यकीन का सफर to ये दिल मेरा: अहद रजा मीर के Top 10 पाकिस्तानी ड्रामा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

सजल अली और अहद रजा मीर की ‘धूप की दिवार’ को लोगों ने बहुत पसंद किया.

Source: Bollywoodlife.com

‘एहद ए वफा’ में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है.

‘आंगन’ पाकिस्तानी ड्रामा भारत-पाकिस्तान के विभाजन और प्रेम कहानी को दिखाता है.

‘हम तुम’ में दो परिवार की कहानी दिखाया गई है. इसमें अहद रजा मीर के साथ रमशा खान ने मुख्य भूमिका निभाया है.

‘यकीन का सफर’ ड्रामा को पाकिस्तान के साथ भारत में भी लोगों ने खूब पसंद किया था.

‘ये दिल मेरा’ एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है. जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

‘मीम से मोहब्बत’ में दानानीर मोबीन और अहद रजा मीर के जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

‘जो बचाए हैं संग समेट लो’ इस ड्रामा में अहद रजा मीर के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

‘रेजिडेंट ईविल’ एक सस्पेंश से भरा हुआ सीरिज है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

‘वर्ल्ड ऑन फायर’ एक ब्रिटिश सीरीज है, यह साल 2023 मं रिलीज हुई थी.

