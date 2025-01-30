ये दिल मेरा से लेकर ओ रंगरेजा तक…, पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली के Top 10 सीरियल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2025
‘ये दिल मेरा’ में सजल अली और अहद रज़ा मीर ने लिड रोल निभाया है. यह एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है.
‘आंगन’ यह एक पीरियड ड्रामा है, इस सीरियल में सजल अली के साथ-साथ अहद रज़ा मीर नजर आते हैं.
‘ओ रंगरेजा’ सजल अली के इस ड्रामे को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. इस सीरियल को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
गुल-ए-राना’ यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें सजल अली और फिरोज खान ने मुख्य किरदार निभाया है.
'नूर उल ऐन' एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें सजल अली के साथ इमरान अब्बास की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
सजल अली और बिलाल अब्बास की ये सीरियल ‘कुछ अनकही’ भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘चुप रहो’ सीरियल में सजल अली के किरदार को बहुत पसंद किया गया है. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘इश्क ए ला’ पाकिस्तानी ड्रामा में लव ट्राएंगल को दिखाया गया है. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
सजल अली के ‘गौहर-ए-नायाब’ ड्रामा को लोगों ने पसंद किया था. आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
सजल अली और अहद रजा मीर ने ‘यकीन का सफर’ सीरियल में लीड रोल निभाया है. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
