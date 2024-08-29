ब्रेकअप के बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने किया था जादू टोना
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2024
'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्यांका त्रिपाठी ने राजीव खंडेलवाल के साथ चैट शो में अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ खुलासा किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्यांका ने नेशनल टीवी पर रोते हुए बताया था कि वह एक एक्टर के प्यार में पागल हो गई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने प्यार को पाने के लिए जादू टोना का सहारा लिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्यांका त्रिपाठी के काले जादू के बारे में सुनकर सभी दर्शक हैरान रह गए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
दरसल, दिव्यांका शादी से पहले एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ 8 साल लंबे रिलेशनशिप में रही थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
2015 में दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का ब्रेकअप हो गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
इस वजह से दिव्यांका ने अंधविश्वास पर भरोसा कर लिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, दिव्यांका ने बताया कि उनको इस बात का पछतावा हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
