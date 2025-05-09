'इतनी बड़ी कब हो गई?', 'ये है मोहब्बतें' की रूही का बेहद ग्लैमरस लुक, रुहानिका की तस्वीरें देख हो जाएंगे हैरान

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

टीवी इंडस्ट्री की चहेती चाइल्ड आर्टिस्ट रुहानिका धवन, जिन्हें पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' में रूही के किरदार से पहचान मिली थी, अब काफी बदल चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

छोटे पर्दे पर अपनी क्यूटनेस भरी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रुहानिका धवन अब बेहद खूबसूरत हो गई हैं. रूही को अब पहचानना मुश्किल हो गया है.

Source: Bollywoodlife.com

रुहानिका धवन के ट्रांसफॉर्मेशन को देख फैंस भी हैरान हैं, और सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

6 साल तक चले शो 'ये है मोहब्बतें' में दिव्यांका त्रिपाठी ने 'इशी मां' का किरदार निभाया था. जहां उनकी और रूही की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों के बीच की बॉन्डिंग आज भी फैंस के दिल में बसती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में रुहानिका धवन ने खुलासा किया कि लोग उन्हें देखकर अकसर चौंक जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, ''वे कहते हैं, "तुम कितनी बड़ी हो गई हो." जिस पर हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, "अरे, मैं बड़ी तो होऊंगी ही न, छोटी थोड़ी न रहूंगी.''

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, ''मेरा लुक बदलेगा, बॉडी भी बदलेगी." ताजा फोटोज में देखा जा सकता है, कि उन्होंने अपने लंबे बालों को बरकरार रखा है, और चेहरे की वही मासूमियत अब भी मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

...जो दर्शकों को उनकी रूही की याद दिला देती है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कि वे फिर कब टीवी शोज में नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, रुहानिका धवन अब ना सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

उनके इस नए लुक ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सोहा अली खान संग लड़ते-लड़ते बाथरूम क्यों चले जाते हैं कुणाल खेमू?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.