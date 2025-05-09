'इतनी बड़ी कब हो गई?', 'ये है मोहब्बतें' की रूही का बेहद ग्लैमरस लुक, रुहानिका की तस्वीरें देख हो जाएंगे हैरान
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2025
टीवी इंडस्ट्री की चहेती चाइल्ड आर्टिस्ट रुहानिका धवन, जिन्हें पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' में रूही के किरदार से पहचान मिली थी, अब काफी बदल चुकी हैं.
छोटे पर्दे पर अपनी क्यूटनेस भरी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रुहानिका धवन अब बेहद खूबसूरत हो गई हैं. रूही को अब पहचानना मुश्किल हो गया है.
रुहानिका धवन के ट्रांसफॉर्मेशन को देख फैंस भी हैरान हैं, और सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
6 साल तक चले शो 'ये है मोहब्बतें' में दिव्यांका त्रिपाठी ने 'इशी मां' का किरदार निभाया था. जहां उनकी और रूही की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया.
दोनों के बीच की बॉन्डिंग आज भी फैंस के दिल में बसती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में रुहानिका धवन ने खुलासा किया कि लोग उन्हें देखकर अकसर चौंक जाते हैं.
उन्होंने कहा, ''वे कहते हैं, "तुम कितनी बड़ी हो गई हो." जिस पर हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, "अरे, मैं बड़ी तो होऊंगी ही न, छोटी थोड़ी न रहूंगी.''
उन्होंने कहा, ''मेरा लुक बदलेगा, बॉडी भी बदलेगी." ताजा फोटोज में देखा जा सकता है, कि उन्होंने अपने लंबे बालों को बरकरार रखा है, और चेहरे की वही मासूमियत अब भी मौजूद है.
...जो दर्शकों को उनकी रूही की याद दिला देती है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कि वे फिर कब टीवी शोज में नजर आएंगी.
बता दें, रुहानिका धवन अब ना सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ रही है.
उनके इस नए लुक ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.
